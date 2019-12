Altobelli: “Scudetto? Io terrei in considerazione le romane, daranno del filo da torcere”

In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, ha detto la sua sulla corsa scudetto, Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter. Oltre alla coppia di testa Inter-Juventus, il Campione del Mondo di Spagna ’82, non sottovaluta l’inserimento nella corsa al tricolore di Lazio e Roma. Ecco le sue parole sulle squadre della Capitale: “Io terrei in considerazione le romane. Stanno facendo bene in campionato, la Lazio ha battuto due volte in poche settimane la Juventus. La Roma gioca bene e ha giovani importanti. Sono forti, daranno del filo da torcere. Forse pochi potevano aspettarsi questo rendimento da parte di entrambe, ma adesso sono lì a poca distanza dalla vetta e non c’è da aspettarsi un loro rallentamento”.

