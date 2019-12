CdS | Rui Costa: “Inzaghi una realtà, sta facendo un grande lavoro. Scudetto? Lazio dietro Juventus e Inter”

In esclusiva al Corriere dello Sport, è intervenuto l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Rui Costa, per parlare del campionato italiano di Serie A. Tra le varie domande che gli sono state fatte, ha parlato anche di Lazio, soffermandosi su Simone Inzaghi: ha voluto fare i complimenti al tecnico biancoceleste per il lavoro svolto fino ad ora, definendolo una realtà tra i giovani allenatori del momento. Inoltre, la Lazio, in generale, la considera in seconda fila rispetto a Juventus ed Inter, le due che secondo lui si giocheranno fino alla fine lo scudetto. Per quanto riguarda il gioco invece, i biancocelesti hanno dimostrato di non temere nessuno, ed il merito, secondo il portoghese, oltre ad essere dei grandi giocatori che ha la Lazio, è del lavoro dell’allenatore.

