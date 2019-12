De Cosmi: “La Supercoppa è stata la ciliegina sulla torta”

Mister Roberto De Cosmi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “La sosta arriva al momento giusto, ora la squadra potrà riposare. La Supercoppa è stata la ciliegina sulla torta. La Lazio vola sui binari giusti, con umiltà e consapevolezza. Inzaghi sta valorizzando le risorse che ha a disposizione, l’ambiente vive il tutto con positività e competenza. L’atteggiamento è stato finora importante, ora i biancocelesti si godono il meritato riposo.

Battere due volte in quindici giorni la Juventus in modo netto sembrava impossibile, la squadra ha imparato dagli errori passati. Sicuramente è scattato qualcosa a livello mentale, questo gruppo ha sempre voglia di crescere e maturare, con un senso di appartenenza molto importante. Hanno tutto per continuare a volare. Società e staff tecnico la pensano alla stessa maniera. Quando ci sono certezze ed organizzazione, il calciatore rende al massimo”. Lo riporta l’agenzia ufficiale della Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’