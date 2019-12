Globe Soccer Awards, ecco il vincitore del miglior Direttore Sportivo

A Dubai è arrivato il momento del Globe Soccer Awards. Tra i vari premi è presente anche quello di miglior Direttore Sportivo, in lizza presente anche il biancoceleste Igli Tare, da anni elogiato per i suoi grandissimi colpi di mercato. La possibilità di vincita c’era anche se doveva competere contro Andrea Berta dell’Atletico Madrid, Eric Abidal (Barcellona) e Marc Overmars (Ajax). E’ infatti proprio Andrea Berta il vincitore del premio di questa 11esima edizione del Globe Soccer Awards. Occasione persa per Tare, unico rappresentate della Serie A.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’