L’Espanyol a caccia di rinforzi: l’obiettivo è Jony

Secondo Goal.com Spagna, l’Espanyol avrebbe individuato in Jony il rinforzo giusto per la sessione invernale di mercato. Il tecnico Abelardo infatti sarebbe fortemente intenzionato a riportare in Spagna l’ex esterno del Malaga. La trattavi però appare essere ancora lontana: Jony ha un contratto fino al 2023 e Inzaghi non sembra intenzionato a privarsene così facilmente.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’