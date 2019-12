Pjanic: “Lazio e Roma sono avversarie forti. Ci scusiamo per la Supercoppa”

Premiato ai Globe Soccer Awards 2019 con il Player Career Award (premio alla carriera), il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha toccato diversi temi, parlando non solo di Maurizio Sarri ma anche della lotta scudetto e delle inseguitrici. Ecco le sue parole: “La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana“.

