Tare: “Il nostro obiettivo è la Champions, la Supercoppa è già il passato”

Intervenuto al termine della cerimonia dei Globe Soccer Awards, il DS della Lazio Igli Tare ha analizzato le ambizioni dei biancocelesti: “Sono orgoglio di esser stato in nomina per questo premio così importante, io sono uno a cui piace lavorare lontano dai riflettori. La squadra deve mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare come sta facendo: la Supercoppa appartiene ormai al passato, la Lazio deve pensare a qualificarsi in Champions League”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’