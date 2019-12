Brescia-Lazio, esaurite le curve del Rigamonti

La Lazio non vuole smettere di stupire e dopo le otto vittorie consecutive in campionato e la Supercoppa in bacheca è pronta a tornare in campo per consolidare il terzo posto. Al rientro dalla sosta, i ragazzi di Simone Inzaghi saranno attesi dal Brescia nel lunch match della diciottesima giornata con un Rigamonti che si preannuncia caldissimo. Come rivelato dal sito ufficiale delle Rondinelle, infatti, i tagliandi per i settori della Curva Nord e Curva Sud sono esauriti.

