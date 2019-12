Brescia-Lazio, settore ospiti esaurito: il link per i biglietti degli altri settori

La febbre di Lazio è alle stelle. Un momento magico, testimoniato dai 12mila di Formello di oggi, in cui tutte le componenti, squadra, società e tifoseria rappresentano un unico grande collettivo. La voglia di continuare a sognare è tanta con il popolo laziale pronto a mobilitarsi in massa. Per il match di domenica con il Brescia infatti, come comunicato dal club biancoceleste, i tagliandi del settore ospiti sono esauriti. Niente paura però. Come reso noto sempre dalla società capitolina i sostenitori biancocelesti potranno acquistare i biglietti degli altri settori del Rigamonti, ad eccezione della Curva Sud riservata ai tifosi fidelizzati del Brescia, cliccando qui.

