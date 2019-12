Calciomercato Lazio, Faraoni: “L’interesse fa piacere, ma penso solamente a giocare”

Il mercato di gennaio è alle porte e le voci iniziano a rincorrersi in modo frenetico. Negli ultimi giorni in casa Hellas Verona sarebbe circolate voci su un interesse di vari club, tra cui la Lazio, per Davide Faraoni che attraverso il quotidiano L’Arena ha dichiarato smorzando i toni: “L’interesse di Roma, Lazio e Inter, ovviamente mi fa piacere ma penso solamente a giocare. Il calcio è davvero incredibile: con qualche partita buona si è sulla bocca di tutto, ma naturalmente vale anche il contrario. Non voglio farmi illusioni, perraltro l’Hellas Verona mi ha dato tanto. Dobbiamo concentrarci tutti sul raggiungere la salvezza“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’