Capodanno Rai1, fra gli artisti anche Vincenzo Capua

Anche quest’anno Vincenzo Capua sarà tra gli artisti che si esibiranno nella notte del capodanno di Rai 1 “ L’anno che verrá “ , in diretta da Potenza, cantando il suo singolo “ Il cielo resterà blu “, canzone già entrata nella classifica dei brani più scaricati online.

Conduce la serata Amadeus, confermato alla guida del programma per il quinto anno consecutivo .

Un cast ricco di artisti straordinari tra cui Albano e Romina, Gli Stadio, Gigi D’Alessio, The Kolors, Benji e Fede, Marco Masini, Riccardo Fogli, Alberto Urso, Rocco Hunt ed Arisa.

Una grande festa di musica e spettacolo per accogliere al meglio l’arrivo del nuovo anno, l’anno che verrà!

