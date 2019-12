Corini: “Incontreremo la miglior Lazio degli ultimi anni, anche se avrà due assenze pesanti”

La sosta è finita e la Serie A è pronta a tornare in campo. Dopo le feste la Lazio riprenderà il suo cammino dal Rigamonti di Brescia in un lunch match molto insidioso da ambo le parti. Della sfida di domenica, ai microfoni dei cronisti presenti nel mini ritiro romano conclusosi oggi con un’amichevole contro il Trastevere Calcio, ha parlato il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini: “Siamo consapevoli della forza della Lazio, ma stiamo preparando la gara al meglio così da giocarcela esaltando i nostri valori. La squalifica rimediata in Supercoppa ha tolto alla Lazio due calciatori molto importanti, ossia Leiva e Luis Alberto. Tutti e due i sono stati protagonisti nella sfida di Riyadh e saranno quindi due defezioni pesanti. Comunque incontreremo la miglior Lazio degli ultimi anni“.

