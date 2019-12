RIVIVI IL LIVE | Formello, allenamento a porte aperte: piena la tribuna del Fersini. Aperto un altro lato del campo – FOTO

16.50- Continua il lento deflusso del popolo laziale dopo un pomeriggio biancoceleste all’insegna della passione.

16.28- Allenamento terminato con la squadra che rientra negli spogliatoi. Appuntamento a domani mattina con l’ultimo allenamento del 2019.

16:25 – La squadra fa il giro di campo per salutare tutti i tifosi presenti.

15:35 – Inizia l’allenamento. Il numero dei tifosi si aggira intorno alle 12.000 presenze.

15:30 – Tutta la squadra è in campo. Foto di gruppo di giocatori e staff con Olympia sopra la Coppa. Dagli spalti si alza il coro “Chi non salta della Roma è” e tutti in campo saltano.

15:15 – Per contenere tutti i tifosi presenti all’allenamento è stato aperto un altro lato del campo.

15:05 – Entrano i portieri in campo. La tribuna del Fersini è piena, tanta gente ancora fuori dai cancelli.

14:30 – I tifosi continuano ad arrivare presso il Centro Sportivo di Formello. Le tribune sono già quasi piene, il numero delle presenze continua a crescere.

La squadra di mister Inzaghi è tornata in campo oggi pomeriggio alle 15:00. La ripresa degli allenamenti è avvenuta sotto gli occhi dei tifosi, che, hanno seguito la seduta direttamente dagli spalti del ‘Mirko Fersini‘ di Formello poiché aperta al pubblico.

