PAIDEIA | Vavro in clinica per dei controlli | FOTO&VIDEO

Oggi si torna in campo, in quel di Formello, per i ragazzi di Simone Inzaghi. Alle ore 15:00 è previsto al Centro Sportivo un allenamento a porte aperte per i tifosi, per continuare i festeggiamenti per la conquista della quinta Supercoppa Italiana della storia, vinta lo scorso 22 dicembre contro la Juventus. Prima dell’allenamento, è tempo di controlli per Denis Vavro: il centrale slovacco, si è recato questa mattina in clinica Paideia, per svolgere dei controlli al ginocchio, dopo il problema che lo ha costretto a lasciare il campo nella sfida di Europa League contro lo Stade Rennais.

