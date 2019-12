PRIMAVERA | Pareggio a reti bianche in amichevole con il Ladispoli

Le due vittorie consecutive pre natalizie con Napoli e Fiorentina sono già in archivio per la Lazio Primavera che nella giornata di ieri ha ripreso a lavorare a Formello prima di un’amichevole nella giornata di oggi contro il Ladispoli, formazione militante in Serie D. Una sgambata importante per ritrovare il ritmo gara terminata a reti inviolate con la piccola stella Raul Moro come grande assente.

