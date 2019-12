Pruzzo: “Un errore le mie parole su Lulic, chiedo scusa ai tifosi della Roma”

Senad Lulic, da eroe biancoceleste a idolo romano in un attimo. Anzi no. L’ex romanista Roberto Pruzzo, dopo aver esaltato il capitano della Lazio nei giorni scorsi, attraverso i microfoni di Radio Radio Mattino, ha fatto un passo indietro: “Voglio scusarmi con tutti i tifosi della Roma per le mie dichiarazioni riguardo Lulic, ma intendevo semplicemente evidenziare in un certo tipo di contesto la prestazione di un “manovale” di questo sport come il numero diciannove biancoceleste rispetto a tutti gli altri architetti. Si è trattato solamente di una battuta. Involontariamente ho commesso un errore e voglio scusarmi”.

