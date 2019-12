Radu: “C’è tanto entusiasmo, ho avuto la pelle d’oca. Speriamo di accontentare i tifosi”

Al termine dell’allenamento a porte aperte ha parlato a Lazio Style Channel Stefan Radu: “Quando siamo entrati in campo, io ho avuto la pelle d’oca vedendo così tanti tifosi. Speriamo di accontentare i tifosi e regalare delle belle sorprese. C’è tanto entusiasmo, ma d’ora in avanti sarà difficile perchè tutte le squadre vogliono vincere contro la Lazio che è una delle squadre più forti del campionato. Siamo a metà del cammino, spero che abbiano trovato la maturità per fare il salto di qualità. Auguro a tutti buon anno e spero in un 2020 fantastico per i tifosi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’