SOCIAL | I biancocelesti in coro verso i tifosi: “Grazie per il vostro sostegno” | FOTO

Una ripresa in grande stile per la Lazio che al Fersini, di fronte a circa 12mila tifosi, ha sfoggiato la Supercoppa conquistata a Riyadh. Un pomeriggio magico a tinte biancocelesti in cui tifosi e calciatori hanno potuto vivere qualche ora a stretto contatto. Tanto entusiasmo e voglia di continuare da parte di tutti sulla strada intrapresa come testimoniato dal post apparso sul profilo Instagram del giovane Bobby Adekanye: “Che modo di iniziare la seconda parte della stagione i fan sono stati incredibili oggi come sempre #forzalazio“. Poche righe, ma emblematiche per Lucas Leiva che riprende le parole del compagno: “Allenamento di oggi…grazie per il vostro sostegno. #forzalazio”. Al brasiliano fanno eco prima Ciro Immobile: “Il vostro sostegno ci da ancora più coraggio e forza. Grazie ai nostri incredibili tifosi @official_sslazio #forzalazio” e poi Luis Alberto: “Di nuovo al lavoro con i nostri tifosi a incoraggiarci, non ci può essere niente di meglio. Insieme è più facile. Spero che vi sia piaciuto l’allenamento. Grazie mille per essere venuti!”. Tra tanti messaggi d’amore non potevano mancare le parole da Sergente di Sergej Milinkovic-Savic: “Io sono #Sergente per i miei tifosi! Obiettivo 2020: conquistare tutti i territori“. È poi la volta di Quissanga Bastos: “Back to work with my homies 🇦🇴🇦🇷🇧🇷” e Patric che dà la carica a tutto l’ambiente: “Ci siamo di nuovo!!! Grazie mille per la giornata di oggi veramente bello vedere la ilusione e affetto di tutti vuoi, RIPARTIAMO PIÙ FORTI DI PRIMA #ForzaLazio“.

Ovviamente anche quello del Leone Acerbi: “Siamo una grande famiglia”

Visualizza questo post su Instagram Allenamento di oggi … grazie per il vostro sostegno. #forzalazio Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas) in data: 30 Dic 2019 alle ore 10:17 PST

Visualizza questo post su Instagram back to work with my homies 🦅 🇦🇴🇦🇷🇧🇷 Un post condiviso da Bastos Quissanga (@bastosquissanga) in data: 30 Dic 2019 alle ore 10:37 PST

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’