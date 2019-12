SOCIAL | Francesco Facchinetti: “Felice di lavorare con te, Sergente!” – FOTO

Francesco Facchinetti insieme al suo team cura il profilo social di Sergej Milinkovic-Savic da quasi due mesi. Facchinetti, con la sua agenzia di managment, ha lanciato moltissimi artisti. Tra tutti, cura la comunicazione di Giulia De Lellis, Riki, Francesco Sole. Inoltre, ha collaborato con Mariasole Pollio, Mameli, Rocco Hunt, Emma Muscat e molti altri. Oggi, tramite le proprie Instagram Stories, Facchinetti esprime la sua stima nei confronti del Sergente: “Abbiamo iniziato a lavorare con Sergej dalla partita con il Milan a San Siro (dove la Lazio ha vinto e non vinceva da 30 anni). Da lì è iniziata la scalata e non ci siamo più fermati collezionando in questi primi mesi il gol e la vittoria contro la Juve all’Olimpico in campionato (che mancava da 16 anni) e la vittoria della Super Coppa Italiana a Riyad sempre contro la Juve. Un giocatore quando scende in campo deve usare la testa, il cuore e metterci l’anima, perché per i grandi campioni ogni singolo match non è una semplice partita ma un momento che rimarrà nella storia.. e questo, il nostro Sergente lo sa“.

Grande Sergej

Grande Sergente

Felice di poter lavorare con te! pic.twitter.com/4EXYg45x5A — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) December 30, 2019

