Dopo la top 11 del decennio, il club biancoceleste tramite i profili social pone un’altra domanda ai suoi tifosi: “Qual è il match più bello del decennio?“. Si parte con il derby Lazio-Roma del 16 ottobre 2011. Gara terminata 2-1 con il gol di Klose al 93′. Non può mancare il match del 26 maggio 2013, la finale di Coppa Italia vinta contro la Roma grazie al gol di Lulic al 71′. E ancora, Lazio- Milan del 24 gennaio 2015, terminata 3-1. Doppietta di Parolo e gol di Klose. Il 2-4 a Napoli del 31 maggio 2015, lo 0-3 a Palermo il 10 aprile 2016. Si continua con le due gare vinte contro la Juventus: la finale di Supercoppa Italiana del 13 agosto 2017 a Roma vinta 2-3 con il gol di Murgia arrivato in pieno recupero, e, la gara di campionato a Torino vinta 1-2 il 14 ottobre 2017. Da ricordare anche Fiorentina- Lazio del 18 aprile 2018, terminata 3-4, e, ovviamente le due finali: quella di Coppa Italia contro l’Atalanta del 15 maggio 2019 e quella di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 22 dicembre 2019. Ai tifosi l’ardua sentenza. https://www.instagram.com/p/B6szMhPh5TT/ Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

