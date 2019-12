Canigiani: “Brescia-Lazio, settore ospiti esaurito. È possibile acquistare il biglietto in altri settori”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il settore ospiti per l’incontro di domenica con il Brescia è esaurito, lo confermo. Ricordo però che c’è la possibilità di acquistare i biglietti anche in altri settori, non c’è nessuna limitazione, la vendita è libera. Con l’anno nuovo poi partirà la vendita per la partita contro il Napoli, siamo in attesa di novità anche da parte dell’Osservatorio. Ricordo poi i voucher promozionali per la partita contro il Verona del 5 febbraio, si possono ancora effettuare gli acquisti. Dal 2 gennaio i Lazio Style saranno aperti.

Con l’anno nuovo ci saranno anche novità per la riapertura della campagna abbonamenti. A gennaio ci saranno tanti impegni, tra 9 gennaio, Coppa Italia e derby. Confermo infine il servizio BusInsieme anche per la partita contro il Napoli, servizio in grande crescita”. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it

