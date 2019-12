CdS | Papà Inzaghi racconta i figli: “Simone positivo, Pippo ossessivo. Che stagioni Lazio e Benevento”

La Lazio ha chiuso l’anno in bellezza, portando a casa un altro trofeo; il Benevento si è rivelata sempre più la schiacciasassi della Serie B. Di questo e di molto altro, papà Inzaghi ne ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Papà Giancarlo si è detto sempre orgoglioso dei suoi figli: Simone il più positivo, Pippo quello più ossessivo, che disegna schemi anche a tavola. Il rapporto che lega padre e figli è senza dubbio indissolubile, tanto che il tecnico laziale lo chiama sempre al termine delle gare, come accaduto a Riyad quando mister Inzaghi era ancora in campo ma ha preso il telefono per sentirlo.

