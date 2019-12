CdS | Tutte le iniziative per festeggiare i 120 anni della Lazio

Mancano pochi giorni ormai al 120esimo compleanno della S.S.Lazio. C’è grande fermento in casa biancoceleste per un così importante evento. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il patron laziale ha voluto regalare una sorpresa ai sostenitori capitolini: un francobollo in occasione della festa del 9 gennaio. Dopo quello dedicato a Tommaso Maestrelli a quarant’anni dalla scomparsa del Maestro, Lotito ha pensato di nuovo ai collezionisti di cimeli. Ad ogni modo non è tutto qui: il presidente laziale ha in mente grandi cose per festeggiare un altro passo importante della storia della Lazio, da un possibile incontro con il Papa ad una visita al Quirinale da Mattarella. I festeggiamenti andranno in scena come sempre a Piazza della Libertà, dove quest’anno verrà svelato il busto di Luigi Bigiarelli.

