Crescono gli spettatori negli stadi: sale la Lazio, scende la Roma

Con l’ultima partita di Serie A giocata prima di Natale, si sono chiusi anche i bilanci del numero di spettatori presenti in tutti gli Stadi nel 2019. Secondo quanto rilevato dal Report n. 3/2019 elaborato da Osservatorio Calcio Italiano, si è registrato un +6.4% di spettatori rispetto all’anno precedente ed il miglior dato dell’ultimo quinquennio.

Per il quinto anno consecutivo l’Inter conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (63.697) con un aumento del 3.7% rispetto il dato finale dello scorso campionato (61.419). In seconda posizione si attestano i cugini del Milan con una media presenze pari a 53.917 (-1.4% rispetto il dato finale della passata stagione). Terzo gradino del podio per la Juventus con una media spettatori pari a 39.740, in aumento dell’1.3% rispetto all’equivalente del campionato 2018/19. Nella top five anche Lazio e Roma. Per i biancocelesti all’Olimpico una media di 39.375 spettatori con un aumento del 5.9% rispetto il dato finale dello scorso campionato. Segno negativo, invece, sulla sponda giallorossa del Tevere: con 35.837 presenze la Roma registra un decremento del 7.2% rispetto il risultato finale della stagione 2018/19.

