Fastidio muscolare per Cataldi, dopo gli accertamenti c’è speranza per domenica

Festa grande ieri a Formello per l’allenamento a porte aperte, bagno di folla e cori a non finire per i vincitori della Supercoppa. Giornata di festa quindi in casa Lazio e lavoro, seppur blando dopo il riposo dei giorni scorsi, in vista del Brescia. Stando a quanto riporta RadioSei, ieri Danilo Cataldi ha lasciato il campo prima del termine della seduta. Accompagnato dallo staff medico, il centrocampista è stato costretto a svolgere esami clinici in serata in Paideia, dei quali si attendono risultati. Viste le assenze per squalifica di Leiva e Luis Alberto, la presenza di Cataldi in casa bresciana diventa fondamentale:.

