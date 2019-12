FORMELLO | San Silvestro di esercitazioni in vista del Brescia

Ultimo giorno del 2019 ma solo il secondo di allenamento per la Lazio, che si sta preparando ad affrontare il Brescia in campionato per la prima del 2020. Dopo il bagno di folla di ieri, Inzaghi ha fatto svolgere una seduta di possesso palla ed esercitazioni ai suoi uomini in una Formello decisamente più tranquilla. Gli assenti all’allenamento sono stati Danilo Cataldi, Denis Vavro e Jordan Lukaku, quest’ultimi ancora infortunati. Il centrocampista romano ieri ha lasciato il campo prima del termine della seduta. Accompagnato dallo staff medico, è stato costretto a svolgere esami clinici in serata in Paideia, dei quali si attendono i risultati. C’è emergenza sulla mediana, vista la squalifica di Luis Alberto e Lucas Leiva che saranno fuori per la partita contro i lombardi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’