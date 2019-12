Gli acquisti più costosi della Lazio nell’ultimo decennio

L’ultimo giorno del 2019, ma anche del decennio, porta inevitabilmente a fare dei bilanci: nella vita, nel lavoro, nello sport. La Lazio di Simone Inzaghi ha appena concluso l’anno con due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus, chiudendo questi dieci anni di dirigenza Lotito al meglio. Ma quali sono stati gli acquisti più costosi finora? Ci aiuta Lazio Page, che ha stilato questa particolare classifica.

Partiamo dall’acquisto meno costoso in questa TOP 5: si tratta del duo Acerbi e Vavro, che – singolarmente – sono costati 10 milioni e 500 mila euro. Due acquisti di notevole importanza per le casse della Lazio, visto l’ammontare dell’esborso economico, considerando che sono due difensori. I risultati al momento danno ragione soprattutto a Francesco Acerbi, che si è preso la leadership della difesa e del cuore dei laziali, mentre Denis Vavro sta ancora cercando di ambientarsi al meglio in questa nuova realtà.

Il quarto posto è invece di Manuel Lazzari, costato appena 500 mila euro in più dei due difensori (11 milioni il suo cartellino): la sua velocità sulla fascia destra è impressionante ed è stato un acquisto fondamentale per le corsie laterali di Inzaghi, molto importanti per il suo modulo con i quinti di centrocampo.

Terzo posto per Hernanes, arrivato alla Lazio nel 2010 e rimasto in biancoceleste per 4 anni, per poi trasferirsi all’Inter. Con la società capitolina ha totalizzato 156 partite nelle quali ha segnato 41 gol e fornito 22 assist: il costo del suo cartellino è stato di 13 milioni e 500 mila euro.

Il secondo posto della classifica degli acquisti più costosi del decennio è di Joaquin Correa, che con 15 milioni e 300 mila euro insidia la prima posizione. L’argentino ha iniziato la sua avventura alla Lazio nel 2018 tra alti e bassi, ora si è preso il posto da titolare realizzando prestazioni da incorniciare, tra gol e azioni decisive anche per la conquista dei trofei del 2019.

La prima posizione non poteva che essere del Sergente, Sergej Milinkovic-Savic. Nel 2015 è approdato alla Lazio, per alcuni pagato troppo, ma ora vale quasi 10 volte di più di quei 18 milioni richiesti dal Genk.

