Il Messaggero | Lazio, un amore da record

E’ un entusiasmo storico. Nella gestione Lotito non c’era mai stata una simile invasione a Formello. Oltre diecimila tifosi, strade in tilt dall’ora di pranzo, giocatori imbottigliati nel traffico e arrivati all’allenamento delle 15 addirittura in ritardo. Altro che festa, un rave per festeggiare la Supercoppa conquistata a Riad dalla Lazio. La società nei giorni scorsi aveva dato appuntamento, non poteva certo aspettarsi una simile affluenza record. Nemmeno con Pioli s’erano registrati questi numeri (ma erano le tre di notte al rientro da Napoli) per celebrare il terzo posto.

EMOZIONE

E pensare che ancora questa squadra deve conquistarla la Champions: «C’è venuta la pelle d’oca quando siamo entrati in campo – giura il senatore Radu – e ora vogliamo a maggior ragione regalare altre grandi sorprese a ciascun nostro tifoso. L’entusiasmo è tanto, ma sarà ancora più dura per noi adesso. Tutte le squadre daranno di più per vincere contro la Lazio, una delle formazioni più forti di questo campionato. Dobbiamo essere umili perché siamo solo a metà del percorso, ma sono convinto che ormai abbiamo acquisito la maturità per fare il salto. Buon anno, il 2020 sarà fantastico». Dovrà essere stratosferico, se il 2019 si è chiuso con il secondo trofeo italiano su tre in palio.

ALTRI TRAGUARDI

Il bagno di folla sarà un ulteriore stimolo per puntare dritti al traguardo, la Lazio inaugurerà a Brescia (il 5 gennaio alle 12.30) il nuovo anno. Intanto si gode ancora questo spettacolo. Negli occhi rimangono gli spalti del Fersini gremiti, gente accalcata dietro le porte, famiglie addirittura parcheggiate in collina coi binocoli per non essere riuscite a entrare. Non si vedeva dai tempi dello scudetto qualcosa del genere. E’ un’esplosione d’amore biancoceleste. Quando capitan Lulic esce dallo spogliatoio con la copia della Supercoppa, tutti intonano l’inno “Vola Lazio vola” e non smettono più di cantare. E’ un tripudio, una continua ovazione, i fumogeni s’accendono come se fosse già oggi a mezzanotte. Scatta in anticipo il capodanno biancoceleste, non c’è un angolo per respirare e anche Olympia dal prato vuole decollare. L’eroe Senad alza la Coppa al cielo e non smette di segnare, c’è tutta la tribuna come scorcio dietro la foto di rito di squadra alle sue spalle. Sembra persino di rivivere il 26 maggio allo stadio Olimpico («Chi non salta della Roma è») per non dimenticare cosa ha lasciato in dote l’ormai vecchio proprietario giallorosso.

TROFEO

Gongola a Cortina, Lotito. Ieri ha ammirato la festa a Roma in tv, ma lui si è portato la “vera” Supercoppa dietro. La sta esibendo per le strade delle Dolomiti in lungo e in largo, stasera ci berrà lo Champagne dentro. E’ il suo sesto trofeo, ma guarda ancora più lontano. Lo fa ben sperare questo gruppo, sopratutto lo spirito. Quello che sta facendo sognare tutti i laziali innamorati di ogni singolo. Ieri standing ovation non solo per i soliti Immobile, Leiva e Luis Alberto, ma anche per i gregari beniamini Cataldi (ansia per un affaticamento alla coscia) e Caicedo. Tutti stanno contribuendo a far diventare realtà il desiderio, potrebbero già esaudirne un’altra parte al prossimo incontro.

ALLENAMENTO

E’ tosta per Inzaghi guidare l’allenamento pomeridiano in questo clima ubriaco. Il mister fa svolgere alla squadra un lavoro atletico, poi divide il gruppo per disputare una partitella (chiusa con un ‘diplomatico’ zero a zero) per la gioia del pubblico. Strakosha si riposa, assenti Lukaku, Berisha e Vavro, che tornerà disponibile soltanto (lo hanno stabilito ieri gli esami) a metà gennaio. Oggi e domani ci saranno due mezze giornate di riposo, dopodomani pomeriggio scatteranno le prove vere e si comincerà a fare sul serio. Bisognerà sgombrare la mente da ogni tipo di sbornia a Formello. Inzaghi ieri ha chiuso questo glorioso anno al termine dell’allenamento col batticinque a tutti i tifosi presenti dietro le reti. Per la squadra giro di campo e saluti per ringraziare tutti quelli accorsi nel centro sportivo col gelo. Telefonini e bandiere in alto, sperando di riprendere queste stesse scene d’amore a fine campionato. IlMessaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’