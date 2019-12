Kiyine a TMW: “Sogno la maglia biancoceleste ma in estate. Corsa Scudetto? Spero la Lazio”

Intervista a Tuttomercatoweb per Sofian Kiyine, centrocampista della Lazio in forza alla Salernitana su cui sono insistenti le voci di un ritorno alla base già da questo mese di gennaio. Il marocchino fino ad oggi ha raccolto sette gol e un assist in diciotto presenze con la maglia granata ma non nasconde di pensare ai biancocelesti. “Sto lavorando per fare il salto di qualità. Ma oggi non penso al mercato, sto bene alla Salernitana e provo a dare il massimo per la squadra. Spero di fare il salto di categoria in estate. So che ho ancora dei difetti e sto lavorando per migliorare ed essere pronto a fine anno. Voglio migliorare. Intanto devo dire grazie a Salerno, a Mister Ventura e al Direttore Fabiani per la mia crescita”. Si rincorrono da settimane le voci che vorrebbero il marocchino come vice Lulic per continuare ad inseguire il sogno Champions: “Sta facendo una buonissima stagione, la squadra è di grande qualità. La Lazio fin qui è stata una delle migliori per cui spero riesca a vincere lo scudetto, nel calcio poi mai dire mai”. La Serie A l’ha già assaggiata la stagione scorsa col Chievo dove lavorò con Ventura per poche partite, ora vuole riprendersela: “Mi sento pronto per la masima serie, sarei disonesto se dicessi di no. Voglio arrivare ad alti livelli. C’è ancora una seconda parte di stagione tutta da giocare al massimo. Se sarò pronto, ovviamente, lo diranno le prossime partite. Voglio ripagare la fiducia che mi hanno dato Lazio e Salernitana”.

