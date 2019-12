Lazio, si chiude un 2019 positivo per la borsa

La Lazio vince e sorride in campo e fuori. I successi dei ragazzi di Inzaghi, infatti, fanno volare la borsa biancoceleste che, in sintonia con gli altri club italiani, chiude il 2019 in netto rialzo rispetto al 2018. Le azioni dei Supercampioni d’Italia sono infatti cresciute del 24,8 % passando ad un valore di 1,516 euro per azione con una capitalizzazione pari a 102,7 milioni. Ottima crescita anche per la Juventus (+27,5 %) con una capitalizzazione uguale a 1,6 miliardi di euro e per la Roma (+38,2 %) con capitalizzazione di 427 milioni di euro. Lo riporta Calcioefinanza.it

