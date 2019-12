SOCIAL | I momenti più belli del 2019 della Lazio | FOTO

Manca sempre meno alla fine del 2019 ed all’inizio del 2020. Sta per terminare un anno pieno di soddisfazioni per la Lazio, dal tabù San Siro sfatato, al derby vinto per 3-0, per passare per il trionfo in Coppa Italia contro l’Atalanta e quello in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, la Lazio ha voluto ricordare, con dieci scatti, i momenti più belli del 2019 biancoceleste.

