Primo del nuovo anno in campo per la Lazio che prepara la trasferta di Brescia. La squadra è scesa in campo nel pomeriggio con Inzaghi che rimanda a domani le prove tattiche continuando a lavorare sulla fase tecnica e atletica con un lungo possesso palla a campo ridotto e tocchi limitati. E’ ancora ai box Danilo Cataldi alle prese con un affaticamento accusato lunedì scorso, il regista romano spera di tornare a disposizione nelle prossime ore per sostituire lo squalificato Lucas Leiva. L’alternativa è lo spostamento di Marco Parolo in cabina di regia con Milinkovic sulla destra e la grande occasione per Berisha sulla sinistra. Il resto della formazione non dovrebbe riservare sorprese con il tecnico che ha intenzione di confermare il resto dei giocatori che sono imbattuti nel mese di dicembre. Davanti Thomas Strakosha toccherà quindi al trio Luiz Felipe-Acerbi-Radu, sulle corsie laterali si muoveranno Lazzari e Lulic mentre nel reparto avanzato sono intoccabili Correa e Immobile. Al Rigamonti non ci sarà il già citato Lucas Leiva e Luis Alberto per squalifica, ancora in infermeria Vavro e Lukaku. Domani mattina scatteranno le prove tattiche.

