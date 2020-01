I 5 biancocelesti più presenti nel 2019

Salutiamo il vecchio anno, in attesa di tornare in campo il 5 gennaio a Brescia per iniziare al meglio il 2020. E’ stato senza dubbio un 2019 intenso per la Lazio ed il popolo biancoceleste, condito da due trofei che abbelliscono la bacheca laziale. La squadra di Inzaghi, vincitrice quindi della Coppa Italia e della Supercoppa, si prepara a tornare con la testa al campionato, alla gara contro la squadra del tecnico Corini in programma domenica alle ore 12.30.

Termina un anno importante, in cui la Lazio è stata protagonista su più fronti. Tante le sfide affrontate, numerosi i match ravvicinati. Chi sono i giocatori più impiegati in questo anno solare? Come riportato dall’agenzia ufficiale del club laziale, in questa speciale classifica comanda il re indiscusso Francesco Acerbi, che ha disputato 48 delle 49 gare della Lazio (solo la squalifica gli ha impedito di giocare contro la Juventus, lo scorso gennaio). Al secondo posto del podio troviamo il bomber biancoceleste: Ciro Immobile ha collezionato 45 partite. Medaglia d’argento invece a pari merito per due giocatori: Strakosha e Lulic, a quota 44 presenze. A seguire troviamo Correa: sono 42 le volte in cui è sceso in campo il Tucu. A terminare questa top 5 ci pensano Luis Alberto, Milinkovic, e Caicedo con 40 uscite con la maglia biancoceleste.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’