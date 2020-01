I goleador biancocelesti con più gol per decennio in Serie A

Con l’inizio del 2020, si è chiuso un altro decennio. Per la Lazio, questo decennio ha portato ben quattro trofei nella bacheca di Formello, con due Coppe Italia, quella del 26 maggio 2013 storica contro la Roma in finale, vinta per 1-0 con il gol di Senad Lulic, e l’ultima, la settima, il 15 maggio del 2019, all’Olimpico contro la rivelazione Atalanta, vinta per 2-0 con i gol di Milinkovic e Correa. Gli altri due trofei del decennio sono state due Supercoppe Italiane, conquistate una il 13 agosto 2017 contro la Juventus, nel 3-2 finale firmato Alessandro Murgia, e l’altra il 22 dicembre 2019, sempre contro la Juventus, questa volta vinta per 3-1 in quel di Riyadh, in Arabia Saudita.

Inoltre, in questo decennio ci sono stati due giocatori che hanno fatto registrare un record per quanto riguarda i gol fatti: Miroslav Klose e Ciro Immobile. Infatti, i due bomber, si sono inseriti di diritto nella classifica dei goleador biancoceleste per decennio in Serie A. Il “Panzer” tedesco ed il bomber di Torre Annunziata, sono i due attaccanti che rappresentano questo decennio in questa speciale classifica biancoceleste, con ben 138 reti in due.

Andando indietro di un decennio, quindi agli anni 2000, troviamo altri due giocatori, anche questa volta due attaccanti, che si sono inseriti in questa classifica: si tratta di Tommaso Rocchi e Goran Pandev. Due goleador che con le loro reti, tra derby vinti e ben sei trofei conquistati, hanno fatto impazzire di gioia i tifosi biancocelesti. Dai gol nei derby del macedone, ai gol di Capitan Rocchi, indimenticabile quello in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter di Mourinho, vinta per 2-1 in quel di Pechino, in Cina, hanno registrato, in due, 117 reti in un decennio.

Per gli anni ’90 c’è un solo giocatore biancoceleste in questa classifica, e che giocatore: stiamo parlando di Giuseppe Signori. Lo storico bomber biancoceleste si trova ancora in testa a questa speciale classifica con ben 107 reti siglate da solo in un decennio di Serie A con la maglia biancoceleste. Beppe non gioca l’intero decennio con la Lazio, perchè viene acquistato nell’estate del 1992, mentre viene ceduto alla Sampdoria nel 1997. Quindi, 107 reti in Serie A in soli 5 anni, ma non solo: vince per tre volte il titolo di capocannoniere del campionato (1992/93, 1993/94 e 1995/96).

Bisogna tornare indietro ormai di quasi cinquanta anni per trovare ben altri tre giocatori presenti in questa classifica: infatti negli anni ’70 sono tre gli attaccanti che hanno segnato più di tutti, tre giocatori che hanno scritto pagine di storia biancoceleste: Giorgio Chinaglia, Renzo Garlaschelli e Bruno Giordano. In tre hanno seganto ben 173 gol, uno più memorabile dell’altro. I primi due sono dei simboli del primo, storico, scudetto della Lazio, nella stagione 1973/74, mentre Bruno Giordano diventò il numero 9 biancoceleste dopo la cessione di Chinaglia ai New York Cosmos, e nella stagione 1978/79 vince il titolo di capocannoniere della Serie A con 19 reti.

L’ultimo bomber che manca all’appello di questa speciale classifica (non poteva mancare) è Silvio Piola, il più prolifico centravanti italiano di tutti i tempi. In questa classifica biancoceleste dei goleador con più reti in Serie A per decennio, è l’unico ad essere presente ben due volte: la prima, in ordine cronologico, arriva negli anni ’30, quando segnò ben 87 reti in quel decennio, mentre negli anni ’40 si ripete, con meno gol del decennio precedente, ben 52.

Ecco la classifica completa dei dieci bomber con più gol in Serie A per decennio con la maglia biancoceleste:

Giuseppe SIGNORI 107 gol (Anni ’90) Silvio PIOLA 87 gol (Anni ’30) Ciro IMMOBILE 84 gol (Anni ’10) Giorgio CHINAGLIA 73 gol (Anni ’70) Tommaso ROCCHI 69 gol (Anni ’00) Miroslav KLOSE 54 gol (Anni ’10) Silvio PIOLA 52 gol (Anni ’40) Bruno GIORDANO 52 gol (Anni ’70) Renzo GARLASCHELLI 48 gol (Anni ’70) Goran PANDEV 48 gol (Anni ’00)

