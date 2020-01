Lazio, il bilancio dei biancocelesti alla prima gara dell’anno

La Lazio di Simone Inzaghi ha chiuso il 2019 portandosi a casa il primo trofeo stagionale. Domenica 22 dicembre, infatti, i biancocelesti hanno alzato al cielo di Riyadh la Supercoppa Italiana battendo la Juventus di Sarri 1-3. Dopo la conquista della quinta Supercoppa della storia biancoceleste, la squadra punta al nuovo anno per consolidarsi nella corsa Champions.

Il cammino della Lazio nel 2020 riprenderà domenica 5 gennaio al Rigamonti di Brescia. La formazione guidata da Simone Inzaghi tornerà in campo per affrontare la formazione lombarda in occasione del diciottesimo turno di Serie A, cercando di conquistare la nona vittoria consecutiva in campionato.

GARE D’ESORDIO NUOVO ANNO – Negli ultimi dieci anni la Lazio nelle gare d’esordio nel nuovo anno ha ottenuto sette vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Nel primo match del 2019 i biancocelesti sconfissero per 4-1 il Novara in occasione dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In passato, nelle sette vittorie raccolte al debutto nell’anno solare, per ben sei volte i biancocelesti hanno segnato più di un gol. I due pareggi (contro il Genoa nel 2011 e il Carpi nel 2016) sono terminati entrambi 0-0. L’unica sconfitta risale al 7 gennaio del 2012, alla gara persa in trasferta 4-0 contro il Siena.

Vediamole nel particolare:

Lazio – Livorno 6/1/2010 4-1

Genoa – Lazio 6/1/2011 0-0

Siena – Lazio 7/1/2012 4-0

Lazio – Cagliari 5/1/2013 2-1

Lazio – Inter 6/1/2014 1-0

Lazio – Sampdoria 5/1/2015 3-0

Lazio – Carpi 6/1/2016 0-0

Lazio – Crotone 8/1/2017 1-0

Spal – Lazio 6/1/2018 2-5

Lazio – Novara 12/1/2019 4-1

GENNAIO – Dopo la gara di esordio del 2020 contro il Brescia per la Lazio sarà un gennaio intenso. Sabato 11 i biancocelesti ospiteranno allo Stadio Olimpico di Roma, il Napoli di Gattuso. Tre giorni dopo, martedì 14 gennaio alle 18:00, la Lazio sfiderà la Cremonese (Coppa Italia) sempre all’Olimpico di Roma. Ancora in casa, la prima giornata di ritorno, sabato 18 alle 15:00, contro la Sampdoria. Una settimana dopo, invece, ci sarà il derby. Alle 18:00 di sabato 26 gennaio si giocherà Roma-Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’