Le 5 partite indimenticabili del 2019

Si è appena concluso l’anno e come sempre è il momento di tirare le somme. Il 2019 è stato indubbiamente un anno ricco di sorrisi e di soddisfazioni. C’è stato anche qualche momento no, come la mancata qualificazione in Champions o l’esclusione dall’Europa League, ma soprattutto ci sono due stati due trofei alzati al cielo. La Lazio ha concluso in maniera brillante il vecchio anno e l’augurio è quello di ripartire altrettanto alla grande nel 2020.

In attesa che si torni in campo, riviviamo insieme cinque momenti che rimarranno indelebili nella storia del club e nella mente di ogni tifoso laziale.

2 marzo – Tutte le stracittadine si ricordano, soprattutto quelle che si vincono senza troppa fatica. A marzo i biancocelesti hanno battuto la Roma con un sonoro 3-0, aggiudicandosi così il derby di ritorno, valido per la 26esima giornata di Serie A. Ci pensa Caicedo a sbloccare la gara nei minuti iniziali (12’), raddoppia Immobile trasformando un penalty (73’) e chiude i conti Cataldi allo scadere (89’). Festa in casa Lazio, la prima di tante gioie festeggiate poi durante l’anno solare.

15 maggio – All’Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra i bergamaschi di Gasperini e la prima squadra della capitale. A trionfare è la Lazio che batte 2-0 l’Atalanta, grazie alle reti di Milinkovic e Correa, arrivate entrambe nella ripresa (37’ st, 45’ st). I biancocelesti mettono così in bacheca la loro settima Tim Cup.

19 ottobre – Cambia la competizione, cambia il risultato, ma rimane lo stesso avversario: l’Atalanta. Una sfida, quella della capitale, che ha segnato la stagione biancoceleste. Quando tutto sembrava perso, quando il “giocattolo” sembrava rotto e la squadra allo sbando, i biancocelesti, come di consueto, non hanno mollato. Hanno rimontato lo 0-3 del primo tempo, trasformandolo in un pareggio che resterà nella storia. Da qual momento solo vittorie in campionato per la banda di Inzaghi che, come spesso accade, risponde presente alle sfide più difficili. Questo incontro è senza dubbio alcuno la chiave di svolta di una stagione da protagonisti: una Lazio con carattere ha dimostrato ancora una volta di poter alzare la famosa asticella, ottenendo la tanto attesa continuità e raggiungendo quella forza mentale in grado di far lottare tutta la squadra fino al 90’ ed oltre (la sfida del Sardegna Arena docet).

3 novembre – Dopo 30 anni la Lazio batte il Milan a San Siro. Arriva al Meazza un gruppo che non si pone limiti, che macina punti, che non si preoccupa del blasone degli avversari. Il solito Immobile apre le danze, un’autorete sfortunata di Bastos pareggia i conti ma ci pensa il Tucu a far esplodere definitivamente il tifo laziale. Al minuto 83’ infatti Correa insacca alle spalle di Donnarumma, ricevendo una verticalizzazione di Luis Alberto.

22 dicembre – Come chiudere in bellezza l’anno se non con un altro titolo da aggiungere alla storia laziale? Si ripete il film visto in campionato, con la Lazio che archivia la pratica di Supercoppa battendo 3-1 i campioni d’Italia. E se vincere contro la Juventus è difficile per tutte le squadre, farlo due volte a distanza i pochi giorni e con un trofeo in palio sembra una vera e propria un’utopia, o meglio, un sogno…che i biancocelesti hanno trasformato in realtà. Alzando così al cielo la quinta Supercoppa della storia biancoceleste.

