Milinković-Savić e la Lazio: questo grande amore non finisce davvero

Il 6 agosto 2015 la Lazio ufficializza il suo acquisto: Sergej Milinković-Savić, dopo il grande rifiuto alla Fiorentina, diventa un giocatore biancoceleste. Il 18 agosto 2015 nel preliminare di Champions League contro il Bayern Leverkusen fa il suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio. Il 17 settembre 2015 arriva il suo primo gol con l’Aquila sul petto, in occasione della trasferta pareggiata 1-1 contro gli Ucraini del Dnipro in Europa League. Il 9 gennaio 2016 arriva anche il suo primo gol in Serie A in occasione della trasferta vinta, 1-3, proprio contro quella Fiorentina che l’aveva fortemente voluto. Il 2017 è stata la grande annata del Sergente, quella della sua consacrazione. Annata terminata con quattordici reti e nove assist. Nonostante le critiche piovute su di lui nella prima parte della scorsa stagione, il numero 21 biancoceleste è uno dei centrocampisti più forti del panorama europeo. E lo ha dimostrato riprendendosi la Lazio. Dalle lacrime dopo il gol contro il Cagliari a dicembre 2018 alla rete che ha sbloccato la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: il Sergente è tornato a risplendere.

DAL MERCATO AL RINNOVO – Proprio quel colpo di testa al 37′ della ripresa, quattro minuto dopo essere subentrato a Luis Alberto, in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta sembrava un regalo d’addio alla Lazio. E, ancor di più aveva profumo d’addio il gol contro il Bologna della penultima giornata di campionato dello scorso anno. Dopo quattro stagioni in biancoceleste sembrava fosse arrivato il momento della partenza del giocatore. Invece, le chiamate giuste dai top club europei non sono arrivate, e, il Sergente ha deciso di prolungare fino al 2024 il contratto con la Lazio.

MILINKOCRAZIA – Il termine che spopola sui social: la Milinkocrazia. Cosa significa? Dal greco, cratia sta per cratos e significa potere. Quando c’è Milinkovic in campo, non ce n’è davvero per nessuno. La sua visione di gioco è coniugata ad una incessante pressione sui portatori di palla avversari. Milinkovic-Savic, con una presenza fisica difficile da contrastare, è uno dei giocatori più pericolosi nel gioco aereo della serie A. Lo dimostra sicuramente il gol contro l’Atalanta in finale di Coppa Italia.

DICEMBRE D’ORO – Nelle due gare di dicembre 2019 contro la Juventus (campionato e Supercoppa Italiana) Milinkovic è stato fondamentale. Autore del gol capolavoro che ha portato al raddoppio biancoceleste nel 3-1 all’Olimpico, ha servito con freddezza il pallone a Luis Alberto per il primo dei tre gol in finale di Supercoppa Italiana. “Io sono Sergente per i miei tifosi! Obiettivo 2020: conquistare tutti i territori“, scrive Milinkovic sui social al rientro dalla pausa natalizia. Questa volta, alla tanto desiderata Champions, il Sergente vuole arrivarci con l’Aquila sul petto. Per la gioia di tutti i tifosi biancocelesti. Sergej e la Lazio: questo grande amore non finisce davvero.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’