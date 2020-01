Salernitana, l’ag. di Kiyine: “Resteremo in granata fino alla fine della stagione”

Negli ultimi giorni il nome di Sofian Kiyine è stato accostato alla Lazio. Il giocatore, già di proprietà biancoceleste ma in prestito alla Salernitana, sta mostrando il suo talento nel campionato cadetto tanto da attirare l’attenzione della Lega maggiore. L’agente del talento marocchino ha chiarito la posizione del suo assistito in un’intervista per Pianetaserieb.it.

Numeri importanti in campionato e in Coppa Italia, ottime prestazioni e grandi qualità nelle giocate: stiamo vedendo la versione migliore di Kiyine?

“Kiyine può fare molto meglio. Ventura l’ha schierato in diversi ruoli: come esterno su entrambe le fasce, da mezzala, dietro le punte, dunque dobbiamo comprendere il ruolo giusto per questo calciatore. Secondo me dà il meglio di sé come mezzala sinistra oppure come esterno sinistro“.

Sofian ha dimostrato di poter giocare in più ruoli, come Lei ha appena detto. Alla duttilità quest’anno sta abbinando concretezza e pericolosità. Si tratta di uno dei calciatori meno inquadrabili della Serie B: una caratteristica, questa, che può dargli vantaggi.

“Si può parlare di Sofian come di un calciatore polivalente, che farebbe comodo a tutti gli allenatori per fronteggiare le diverse esigenze di un campionato lungo e tortuoso. Un profilo come Kiyine è un’alternativa utile in più zone del campo. Il suo percorso sta procedendo, si è pensato a lui come rinforzo alla Lazio già in questa sessione di mercato, senza dover attendere la fine della stagione. Ma, in accordo con il ragazzo, crediamo sia opportuno rimanere a Salerno e tentare la promozione alla massima categoria con la compagine campana. Proprio per fargli concludere un certo tipo di esperienza, è meglio che resti in maglia granata fino al termine dell’annata, in modo da poter dare tutto per una piazza che ha sempre creduto in lui, già da prima che Kiyine fosse il giocatore che è oggi, ancora prima dell’esperienza in Serie A con il Chievo Verona dove, con l’avvento di Ventura, ha saputo mostrare le qualità che hanno colpito l’allenatore tanto da chiederlo come primo rinforzo per la panchina della Salernitana. Per tutti questi motivi, il miglior percorso per lui è di proseguire l’esperienza in Serie B, prima di tornare in estate alla Lazio e decidere il suo futuro”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’