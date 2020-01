Acquafresca: “Lazio candidata allo scudetto. Il Top del 2019? Immobile”

Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prossima gara che vedrà gli uomi di Sarri impegnati contro i rossoblù a Juvenews.eu: “Il Cagliari farà di tutto per portare a casa almeno un pareggio. Mi auguro riescano ad arrivare in Europa League, la società se lo merita. La Juve? Siamo abituati a vederla più cinica, quest’anno non si ha più questa percezione“.

L’ex rossoblù ha continuato dicendo la sua anche sui biancocelesti: “La Lazio, insieme all’Inter, è la candidata allo scudetto, ovviamente con la Juve. La Roma è un gradino sotto. I biancocelesti sono gli unici che hanno vinto contro la squadra di Sarri, e, spero che ci sia un cambio alla vittoria del titolo. Il Top del 2019? Ciro Immobile“.

