Avv. Mignogna, Scudetto 1915: “Attendiamo un giudizio positivo sulla rivendicazione, l’iter sta arrivando a conclusione”

Si apre un nuovo anno e la speranza di veder riconosciuto alla Lazio lo Scudetto 1914-15 cresce sempre più nel cuore dei tifosi biancocelesti. A fare il punto il punto della situazione, parlando ai microfoni di Radio Centro Suono, ci ha pensato l’avvocato Luca Mignogna: “Attendiamo tutti un giudizio positivo sulla rivendicazione del titolo, il cui iter sta arrivando alla conclusione. Stiamo semplicemente aspettando che il Consiglio Federale della FIGC porti a termine la sua revisione e riceva la documentazione completa. Sono contento che la piazza sia molto attiva sulla tematica così da far fallire chi voleva far cadere nel silenzio la questione. Rimango fiducioso dato che le carte sono esplicite ed i fatti sono dalla nostra parte. Un’ulteriore novità da sottolineare è che, grazie ai ragazzi del Gate 51, dalla gara con il Napoli nel settore dei distinti ci saranno due striscioni a favore della rivendicazione. L’aiuto della gente, dalla Curva Nord al resto dello stadio, è l’aspetto che mi ha reso più orgoglioso in questa situazione, che così tal modo è sempre stata sotto i riflettori. Il dossier consegnato alla FIGC è molto ampio ed esaustivo, stiamo parlando di mille pagine. Penso che i calciatori del 1915, che soltanto a causa della prepotenza della politica non sono arrivati alla ribalta, debbano ricevere una grande celebrazione. Sono disponibile a tenere una diretta streaming nazionale con chiunque abbia dubbi discutendo su ogni cosa circa i temi della rivendicazione. Il nostro vero nemico è rappresentato da un fantasma che da cinque anni allunga i tempi di una una verità storica evidente sotto la luce del sole”.

