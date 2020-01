Brescia-Lazio, la designazione arbitrale

La 18ª giornata di Serie A TIM Brescia-Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello (sez. di Pinerolo).

Assistenti: De Meo – Santoro

IV uomo: Ghersini

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Di Iorio

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lazio, sslazio.it, questi sono i precedenti con l’arbitro Manganiello:

Il direttore di gara piemontese ha arbitrato i biancocelesti in cinque circostanze: la prima risale al 15 maggio del 2016, giorno nel quale la Prima Squadra della Capitale sfidò la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2015/16. I Viola si imposero per 2-4.

Manganiello, inoltre, ha arbitrato il 27 agosto 2017 la seconda giornata di campionato della formazione biancoceleste. In quest’ultima occasione gli uomini guidati da mister Simone Inzaghi espugnarono il Marcantonio Bentegodi di Verona battendo il Chievo per 2-1. Manganiello ha poi diretto la Prima Squadra della Capitale il 25 febbraio 2018, giorno in cui la Lazio superò il Sassuolo in trasferta per 3-0.

Negli ultimi due incroci sono arrivate altrettante vittorie, entrambe all’Olimpico: 3-1 con il Cagliari il 22 dicembre 2018 ed il poker calato dagli uomini di Inzaghi sul Lecce il 10 novembre scorso.

