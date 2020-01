Canigiani: “Stiamo lavorando sulla riapertura dei campagna abbonamenti. Maglia dei 120 anni? Ancora non posso dire nulla”

Il match con il Brescia, i 120 anni e lo scontro con il Napoli. Una ripresa degna di impegni per la Lazio intenzionata a celebrare al massimo l’anniversario del prossimo 9 gennaio. Dei vari appuntamenti in programma, attraversi i microfoni di Radio Centro Suono, ha parlato il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “Per quanto riguardo il match con il Brescia è possibile acquistare i tagliandi liberamente online in tutti gli altri settori dello stadio considerando che non ci sono restrizioni alla vendita. È sufficiente andare sul sito del Brescia o sul portale di TicketOne. Stiamo lavorando sull’eventualità di aprire nuovamente la campagna abbonamenti. Puntiamo in questa settimana di risolvere le ultime questioni per poi lanciare la vendita dalla prossima settimana. Per quanto riguarda, invece, la possibilità della maglia celebrativa per i 120 anni ancora non posso dire niente, ma ci auguriamo di fare a breve una bella sorpresa a tutti i sostenitori. La sfida con il Napoli è una dei match considerati top e per questo non potremo praticare prezzi particolarmente vantaggiosi come avvenuto in altre occasioni. Penso sia adatto trattarlo come un match di cartello anche per garantire agli abbonati il vantaggio derivante dalla decisione di legarsi alla Lazio per tutto l’anno. Più avanti ci saranno di sicuro delle iniziative particolari. In vista del 9 gennaio 2020 avevamo pensato ad un bellissimo evento che si sarebbe tenuto allo stadio, ma, visto che la partita contro il Verona è stata posticipata a febbraio, non potrà esserci. Ci saranno comunque alcune iniziative, da quelle riguardanti la Polisportiva ad altri appuntamenti che verranno resi noti a breve”.

