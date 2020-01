Caso Lulic, Pruzzo: “Non volevo ferire i tifosi della Roma. Non dormo da giorni, ci sto male”

Roberto Pruzzo, dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa su Senad Lulic, aveva già chiesto scusa ai tifosi della Roma in diretta su Radio Radio. Questa mattina, ai microfoni di Centro Suono Sport, nella trasmissione Te la do io Tokyo, Pruzzo si è emozionato in diretta: “Sto vivendo malissimo questa situazione. Sono arrivato a Roma nel ’78, e da quel giorno sono abituato ad avere l’affetto di tutti i tifosi della Roma, questa situazione mi fa stare male. Mai e poi mai avrei voluto fare del male ai tifosi della Roma. Io non sapevo di questa situazione, non mi ricordo neanche i gol che ho fatto io per dire. La mia frase era buttata lì, non volevo ferire nessuno. Io non dormo da giorni, ci sto male“. Lo riporta il corrieredellosport.it.

