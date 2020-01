CdS | La Lazio blinda Caicedo: arrivate offerte dalla Cina

Si può desiderare, ma è impossibile da acchiappare. Il Panterone Caicedo è intoccambile e lo sarà per tutto il mercato di gennaio. Nessuna preoccupazione e nessun pericolo. Però si sono rifatti avanti dalla Cina, ci sono state nuove avances dopo quelle estive. Per Caicedo si è mosso un club ancora imprecisato. Caicedo continua ad essere nelle mire cinesi e che la Lazio lo ritiene incedibile. Il Panterone non è recalcitrante, non tornerà sui suoi passi, ha firmato il rinnovo fino al 2022, è diventato sempre più idolo, il bomber dei finali da brivido. Ha scelto la Lazio e continuerà a sceglierla. E’ felice a Roma assieme alla sua splendida famiglia, sempre sorridente e scintillante sui social.

L’OFFERTA

E’ rimasto top secret il nome della società in pressing, si sa che è pronta a garantirgli un ingaggio più alto rispetto a quello percepito a Roma. Caicedo, con il rinnovo, guadagna 2 milioni più bonus, gliene sarebbero stati offerti più del doppio. Da ricordare che in Cina, per il 2020, è stato istituito il Salary Cap, in base alle nuove leggi gli stranieri non possono guadagnare più di 3 milioni più bonus. I bonus non hanno limite, possono anche essere percepiti all’atto della firma, il che aiuta a gonfiare le cifre. Sono cambiate anche le regole che fissano il numero di stranieri in rosa, è passato da 4 a 6 giocatori tesserabili.

GLI SCENARI

Dalla Cina non si sono ancora fatti avanti con la Lazio, non hanno presentato offerte scritte. Se accadrà saranno respinti con perdite, l’interessamento è destinato a cadere nel vuoto. Lotito e Tare hanno gratificato il Panterone in estate, strappando il sì al rinnovo a pochi giorni della chiusura del mercato. La Lazio punta sull’organico che sta strabiliando, sui campioni della Supercoppa, su tutti gli uomini Champions. Caicedo è tra questi, nel

2019 ha segnato 11 gol in campionato, uno degli attaccanti più celebrati e più presenti in campo. Il Panterone gioca molto di meno, non è più da considerare una semplice riserva, è un titolare aggiuntivo, un bomber di scorta, suona meglio chiamarlo così. Inzaghi ha voluto la sua conferma a tutti i costi e l’ha ottenuta. Si è garantito la massima disponibilità del Panterone, mai come oggi pronto ad entrare in corsa e a graffiare. E’ uno dei colpi che riempie più d’orgoglio il diesse Tare, l’ha acquistato versando 2,5 milioni, oggi ne vale 15. La plusvalenza record non interessa, il suo valore non è economico, è calcistico, ha il peso della Champions.

