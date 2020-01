FORMELLO- Continuano le prove anti Brescia. Assente Immobile, lavoro differenziato per Cataldi

La sosta sta per terminare e in casa Lazio si continua a lavorare intensamente in vista della sfida con il Brescia in programma domenica. Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per una sessione d’allenamento nel corso della quale Simone Inzaghi a continuano a lavorare sulle varie soluzione tattiche anti Rondinelle. I maggiori dubbi riguardano Cataldi che ha svolto ancora un lavoro individuale (pronto Parolo in regia) e le soluzioni per arginare le assenze per squalifica di Luis Alberto e Lucas Leiva. Una situazione quest’ultima che potrebbe consegnare una maglia da titolare a Berisha o a Jony (in questo caso ci sarebbe l’accentramento nel ruolo di mezzala di Lulic). Qualche preoccupazione anche in avanti a causa del forfait odierno di Ciro Immobile ancora da chiarire che si aggiunge a quello di Bastos.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’