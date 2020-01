GdS | A gennaio non si compra, ma ci potrebbe essere un’eccezione

L’idea sarebbe quella di non toccare un organico che funziona alla perfezione. Non si vuole rompere il giocattolo. In effetti la Lazio ora vola a grandi velocità e sembra una squadra che sta benissimo, così bene da non aver bisogno del mercato di gennaio.

IL TASSELLO GIUSTO

È quello che (ufficialmente) pensa la società. Lo ha ribadito nei giorni scorsi lo stesso d.s. Tare: “A gennaio non ci sono grandi occasioni, chi ha i migliori giocatori se li tiene”. Ci sono comunque delle occasioni interessanti, elementi che proprio a gennaio possono liberarsi. Così la Lazio si guarda comunque attorno, consapevole che il tassello giusto al posto giusto può rendere ancora più competitiva una rosa che è già tale. E il tassello giusto al posto giusto può essere il diciannovenne centrocampista ungherese del Salisburgo Dominik Szoboszlai. Non è un nome nuovo per la società di Lotito. Fu corteggiato a lungo la scorsa estate come candidato ideale per raccogliere l’eredità di Milinkovic, in predicato di passare allo United. Poi saltò quest’ultima trattativa e si arenò pure la prima. Ma Szoboszlai è rimasto in cima ai pensieri della società. Piace ancora e sopratutto a Tare che lo vorrebbe in rosa, a prescindere dalla cessione di Milinkovic. Anche perché con il serbo potrebbe convivere.

LA FORMULA

Il Salisburgo, che si è appena privato di Haaland, non ha in- tenzione di lasciarlo partire. Ma con la Lazio i rapporti sono ottimi dopo l’operazione Berisha di un anno e mezzo fa. Il kosovaro potrebbe tra l’altro tornare in prestito nella sua ex squadra, anche se è più probabile che resti in Italia (lo cercano Brescia, Vero a e Spal). Anche per Szoboszlai la formula possibile è quella del prestito, ma con riscatto obbligatorio a giugno. Per una cifra che non può essere inferiore ai 30-35 milioni di euro. Il Salisburgo potrebbe essere invogliato ad accettare dalla considerazione che Szoboszlai sta vivendo una stagione inferiore alle attese. Il suo valore sta scendendo e potrebbe continuare a calare da qui a giugno.

GLI SCAMBI “INTERNI”

la Lazio sta mettendo a punto un paio di operazioni «interne» con la Salernitana, l’altra società controllata da Lotito. Ci sono un paio di giocatori della forma- zione campana che farebbero comodo a Inzaghi per comple- tare l’organico. Si tratta del centrocampista marocchino Kiyine (peraltro già di proprietà della Lazio, è a Salerno in prestito) e dell’attaccante gambiano Jallow. Il percorso inverso (dalla Lazio alla Salernitana) dovrebbe invece essere riservato agli attaccanti Adekanye e Andre Anderson (per quest’ultimo sarebbe un ritorno). Gazzetta dello Sport

