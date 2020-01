Il Messaggero | Cataldi stringe i denti e ce la fa per Brescia: oggi il test

ROMA Gli occhi della tigre per mascherare il dolore al polpaccio. Non sarà un infortunio al gemello mediale a mettere al tappeto Danilo Cataldi. «L’importante non è come colpisci, ma come sai resistere ai colpi e avere la forza di rialzarsi». Un imperativo valido dal Madison Square Garden di New York in Rocky allo stadio Rigamonti di Brescia in Serie A. Il classe ’94 farà di tutto per guidare il centrocampo della Lazio. Lunedì sera gli esami in clinica a pochi minuti dall’affaticamento, ieri nuovi controlli e sedute di fisioterapia. Oggi il primo dei tanti provini che effettuerà fino al 5 gennaio, giorno della gara. E’ lui il candidato per giocare in regia al posto di Leiva, squalificato insieme a Luis Alberto, che verrà sostituito da Parolo. Ancora out Vavro e Lukaku.

Valerio Cassetta / Il Messaggero

