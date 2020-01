Lazio, l’Under 14 vince al debutto nel torneo “Halima Haider”

Inizia bene il 2020 per l’Under 14 biancoceleste che vince e convince all’esordio del torneo “Halima Haider” superando con un secco tre a zero l’Accademia Calcio Roma. Un’ ottima prestazione per le giovani aquile decisa in appena dieci minuti, dal 42′ al 51′, dalle reti di Gelli, Ferrari e Sella. Qualche ora di riposo e poi domani si tornerà di nuovo in campo per il match contro il Frosinone, valido per la seconda giornata del girone B. Al termine della sfida, ai microfoni di SSLazio.it, ha parlato il tecnico Simone Gonini: “La squadra oggi ha giocato una buona partita, specialmente nel secondo tempo. Sono soddisfatto del match disputato dai miei ragazzi nella seconda frazione, sia a livello di squadra che sotto l’aspetto dei singoli. Il primo match del torneo è stato affrontato bene, adesso vedremo come giocheremo nelle prossime sfide”. Oltre all’allenatore, sempre tramite i canali ufficiali biancocelesti, ha parlato il calciatore Ferrari: “Oggi abbiamo giocato il primo incontro del torneo conquistando i primi tre punti. Nel primo tempo non ci siamo espressi al massimo, ma nella seconda frazione di gioco abbiamo offerto una buona prestazione: ci auguriamo di continuare su questa strada”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’