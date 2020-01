FOTO| Matrimonio per un giocatore laziale

In queste ore, presso l’hotel di lusso Rome Cavalieri, è in corso il matrimonio di un calciatore biancoceleste. Il casamiento, per dirla nella sua lingua madre. Si tratta di Bastos e di sua moglie Nerika Palhares. Tra gli invitati sono presenti anche alcuni suoi compagni di squadra. Sui social spuntano le foto di Luiz Felipe con la sua dolce metà

Sono presenti anche Strakosha, Patric, Luis Alberto, Sergej e Correa.

In attesa di rientrare in campo, l’anno comincia nel migliore dei modi per Bastos.

