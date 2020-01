Novellino: “Inzaghi grande tecnico. La Lazio squadra molto brava”

Un 2019 chiuso alla grande ed un nuovo che si apre con una trasferta insidioso anche complici le assenze per squalifica di Lucas Leiva e Luis Alberto. Del momento dei biancocelesti e del loro allenatore Simone Inzaghi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato il tecnico Walter Alfredo Novellino: “La Lazio può pagare qualcosa per quanto riguarda la tenuta. È una squadra molto brava. Inzaghi è diventato un grande tecnico, sono felice per lui che è cresciuto con me alla Sampdoria“.

